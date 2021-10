Rashford pazzo di Cristiano Ronaldo: “Giocare al suo fianco è stimolo per vincere”

Il commento dell'attaccante del Manchester United sul ritorno in Red Devils di CR7

Redazione ITASportPress

L'attaccante del Manchester United Marcus Rashford ha commentato il ritorno di Cristiano Ronaldo in maglia Red Devils. Il giovane talento inglese, parlando alla BBC, ha conferma il grande entusiasmo e quel pizzico di convinzione in più che il ritorno di un campione come il portoghese ha già dato a tutto l'ambiente.

PER VINCERE - "Il ritorno di Cristiano Ronaldo mi ha fatto provare qualcosa di speciale sia come calciatore che come tifoso del Manchester United", ha racconato Rashford. "È sempre fantastico quando le leggende tornano in squadra. Giocare al fianco di Cristiano all'Old Trafford è un'esperienza straordinaria. Spero che questo sia uno stimolo per noi a vincere titoli".

PERSONALE - Sulle sue condizioni fisiche dopo l'intervento alla spalla: "Non direi che sono ok perché devo lavorare ancora molto ma devo dire che adesso sto bene. L'anno scorso è stata una stagione molto lunga per me, ho avuto questo infortunio alla fine di settembre e gradualmente è peggiorato un po', ma ora sono completamente libero, mi sento molto meglio fisicamente e mentalmente".