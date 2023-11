Rashford senza pace: arrestato il fratello e agente Dane a Miami

Non c'è pace per Marcus Rashford. L'attaccante inglese del Manchester United sta vivendo un periodo da incubo in campo, culminato con l'espulsione ricevuta ieri sera nel match contro il Copenaghen. I Red Devils, rimasti in 10, hanno subito la rimonta dei danesi e si trovano all'ultimo posto del girone, a serio rischio eliminazione. Come se ciò non bastasse, il fratello e agente di Marcus è stato arrestato a Miami.