Rashford spiega il suo modo di esultare: “La salute mentale è importante”

L'ottimo momento del Manchester United tra Premier League ed Europa League è anche merito delle prestazioni di Marcus Rashford che sta fornendo assist e gol come mai avrebbe immaginato. Tra i suoi segreti, oltre agli allenamenti per essere sempre in forma col proprio fisico, anche la cura della sua mente . La conferma è arrivata dalle sue stesse parole che oltre a spiegare la sua esultanza col dito appoggiato sulla testa, mettono in evidenza l'importanza della salute mentale , negli atleti e in generale per tutte le persone.

Il Sunriporta le dichiarazioni del giovane attaccante inglese proprio su questo argomento: "Il calcio ha probabilmente a che fare per il 95% con la tua mentalità. Per me questo è tutto ciò che ti dà la base per andare in campo a giocare. Senza l'aspetto mentale stai solo giocando con la tua qualità". E spiegando quest'ultimo passaggio, Rashford ha detto: "Ci sono tanti giocatori bravi e di qualità ma senza la giusta mentalità e questo tipo di attenzione non si va allo step successivo". "Personalmente mi sono concentrato molto sulla salute mentale e ho capito quanto sia importante curare mente e corpo. La mia esultanza col dito sulla testa è proprio per questo".