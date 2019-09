Raul Albiol: “Di Napoli mi manca un po’ tutto. Koulibaly uno dei migliori al mondo”

Aveva espresso il desiderio di tornare in Spagna Raul Albiol, dopo 6 stagioni trascorse nelle fila del Napoli. Oggi infatti il difensore milita nel Villarreal, ma non ha dimenticato affatto il club azzurro e la città del Vesuvio: “Ho vissuto annate bellissime, i miei figli sono cresciuti a Napoli. La gente mi dimostra sempre tanto affetto, mi manca un po’ tutto – ha detto a Radio Kiss Kiss -. Sto vivendo ora una nuova esperienza in Spagna, vicino a casa mia, ma tifo sempre Napoli e sono costantemente in contatto con i miei ex compagni. Sarà un bell’anno per la squadra, ne sono certo”.

Ma l’inizio non è stato brillantissimo per la squadra di Ancelotti: “Sono solo le prime giornate, è normale che si faccia fatica. In futuro tutto migliorerà”. Su Koulibaly, con cui ha composto una coppia efficace per anni: “Lo sento sempre, è uno dei più forti al mondo. Bisogna lasciarlo tranquillo, il Napoli ha tutto per fare un bel campionato nella fase difensiva”. Un commento anche sulle proprie condizioni fisiche: “Ho fatto una buona preparazione, il ginocchio sta bene. Spero che sia un bel campionato”.