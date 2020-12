Raul Jimenez dopo la frattura del cranio: “Spero di poter tornare presto in campo”

Sono state ore davvero tribolate per il Wolverhamtpon e soprattutto per Raul Jimenez. L’attaccante messicano è stato vittima di un bruttissimo impatto aereo con il rivale David Luiz che lo ha portato a perdere i sensi ed essere trasportato d’urgenza in ospedale.

Come reso noto dal club inglese, il giocatore è poi stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura del cranio. Un’operazione che a quanto pare è andata bene. La prova è il messaggio che questa notte il calciatore ha voluto mandare ai tanti fan in ansia per lui.

Raul Jimenez il messaggio social

Poche parole per il messicano che su Twitter ha voluto rassicurare, almeno in parte, gli appassionati di tutto il mondo relativamente alle sue condizioni: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Effettuerò un periodo sotto osservazione e spero di tornare presto in campo”.

La speranza è condivisa da tutti i suoi fan e non solo. Grande paura per l’attaccante che dovrà sicuramente sottoporsi ad una lunga fase di riabilitazione e che quando tornerà a giocare dovrà farlo col caschetto.