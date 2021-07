Raul Jimenez torna in campo dopo frattura al cranio

L'attaccante del Wolverhampton non giocava da novembre 2020

In campo Raul Jimenez ha dovuto tenere una fascia protettiva per il cranio, non un vero caschetto come capita ai portieri, ma qualcosa di molto simile. Dopo poco più di mezz'ora, il cambio con Cutrone ma allo stesso tempo tanta felicità per essere tornato. Gioia che lui stesso ha esposto poi con un messaggio: "Felice di essere tornato".