Raul non si nasconde: “Sogno di allenare il Real Madrid un giorno”

L'ex calciatore desidera diventare primo allenatore della squadra madrilena

Sta facendo di tutto per realizzare il suo desiderio e piano piano sembra potersi avvicinare sempre più a farlo. Raul, storico ex attaccante, oggi allenatore del Castilla, la squadra B del Real Madrid, non ha nascosto la voglia, un giorno, di diventare mister della prima squadra dei Blancos.