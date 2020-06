Ravanelli, nuova avventura al Marsiglia come ds: “L’OM nel cuore. Mi piacerebbe”

Fabrizio Ravanelli si candida come nuovo direttore sportivo del Marsiglia L’ex attaccante anche della Juventus, che nella squadra francese ha militato dal 1997 al 1999, sarebbe pronto ad una nuova avventura.

Parlando a lephoceen.fr l’ex centravanti ha ammesso di essere molto interessato a questa possibilità: “Non è certo un segreto che il Marsiglia mi sia rimasto nel cuore. Sono innamorato della città e dei suoi tifosi”, ha detto Ravanelli. “Se mi interessa un ruolo da dirigente? Certo che sì. Il direttore sportivo deve avere esperienza e conoscere il calcio internazionale. Vengo dalla serie A, ho giocato in Francia, in Premier e persino in Scozia. Ho tanti contatti nel mondo del calcio, è come se non avessi mai lasciato questo mondo”. E dalle parole che sembrano una candidatura in pieno stile, alle idee per il prossimo mercato dopo la crisi dovuta al coronavirus: “Conosco tanti giocatori italiani, ma questo è il mio lavoro. Penso ci saranno molti prestiti, ma non voglio parlare del mercato del Marsiglia non mi sembra corretto. L’OM ha bisogno di calciatori di carattere con voglia di combattere”.