Rayo Vallecano, il capitano “si dimette” per protesta

L'esperto centrocampista argentino, classe '88, dal 2017 in forza al Rayo, ha infatti deciso di rinunciare alla fascia da capitano in protesta nei confronti della società.

"La fascia da capitano per me non è mai stata una priorità. Dal primo giorno che ho conosciuto questo club e la sua gente ho capito che sarebbe stato il mio posto. (…) Ho deciso di smettere di essere il capitano. I motivi sono tanti, ma il principale è quello di non essere d'accordo sulla metodologia o sul trattamento dei lavoratori e dei tifosi, la materia prima che rende davvero questo club importante e diverso. Nessuno dubiti che dalla mia nuova posizione, continuerò a sostenere, difendere e, soprattutto, prendermi cura di quella che, per me, ho sempre detto e dirò che è la mia casa (...) Un grande abbraccio a tutti".