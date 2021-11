Rayo Vallecano, il magic moment di Falcao si ferma: strappo muscolare e stop di 1 mese

L'attaccante era in forma strepitosa soprattutto dal punto di vista realizzativo

Non arrivano belle notizie per il Rayo Vallecano visto che l'infortunio subito da Radamel Falcao nell'ultimo match contro il Real Madrid. L'attaccante colombiano stava vivendo un assoluto momento d'oro, almeno per quanto riguarda la fase realizzativa. Il bomber, tornato in Liga dopo l'esperienza al Monaco e quella al Fenerbahce, stava aiutando il club ad ottenere risultati di grande prestigio come la vittoria sul Barcellona, arrivata proprio con un suo gol.

Adesso, però, la media di una rete ogni 67 minuti giocati, dovrà attendere per essere confermata. Infatti, come comunicato dalla stessa società spagnola, Falcao dovrà fermarsi per 3-4 settimane a causa di un problema fisico. Come si legge nella nota del Rayo Vallecano pubblicata sul sito e sui profili ufficiali, il colombiano dovrà stare fuori a causa di uno strappo all'adduttore della coscia destra. Il giocatore starà fuori sicuramente per le prime due gare successive alla pausa nazionali che vedranno la sua squadra sfidare Maiorca, Valencia ed Espanyol e potrebbe forse tornare per quella del 12 dicembre contro il Villarreal. Tutto, ovviamente, dipenderà dall'evolversi della sua guarigione.