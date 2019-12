Real Madrid, 2019 nerissimo per due attaccanti: meno di 500 minuti disputati

Ci sono due giocatori del Real Madrid che saranno molto, molto contenti di lasciarsi alle spalle il 2019. Come sottolineato dal giornale spagnolo As nella sua versione online, gli attaccanti Mariano Diaz e Brahim Diaz sono reduci da un anno in cui hanno collezionato meno di 500 minuti ciascuno, davvero poco in dodici mesi di gare ufficiali. Entrando nel dettaglio, l’ex Manchester City, arrivato nello scorso gennaio, ha totalizzato 474 minuti, mentre Mariano addirittura 244 (praticamente nemmeno l’equivalente di tre match completi nell’arco di un intero anno solare). Due giocatori quindi scartati da mister Zidane, che non rientrano nei piani del tecnico francese, dunque prossimi alla cessione nel mercato invernale che sta per aprirsi, altrimenti la situazione per loro non cambierà.