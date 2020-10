Real Madrid, 250 volte Benzema: maglia speciale per il bomber

Il 2-0 rifilato in trasferta al Levante in Liga ha permesso al Real Madrid di portare a casa tre punti importanti in campionato. Le reti di Vinicius e Benzema sono state decisive, soprattutto quella del numero 9 madrileno arrivato all’importantissima cifra record di 250 gol con le merengues.

Benzema fa 250: maglia speciale per lui

Come mostrato dai profili social del Real Madrid, la società ha deciso di premiare Benzema con una maglia celebrativa con il numero 250. “Sono molto felice e orgoglioso dei miei gol”, ha detto l’attaccante. “Ma in generale sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto per il Real Madrid. Per me è un onore essere qui e giocare per questa squadra. Non fermerà e continuerà a segnare altre reti”, ha commentato il centravanti.