Real Madrid, 400 volte Modric: “Oltre 9 anni di sogni. Ai giovani consiglio…”

Il croato ha toccato il grande traguardo con la camiseta blanca

Redazione ITASportPress

Non poteva scegliere momento migliore per tagliare l'ambito traguardo delle 400 partite in maglia Real Madrid. Parliamo di Luka Modric, centrocampista Blancos, che nel Clasico vinto domani contro il Barcellona ha toccato l'incredibile quota di presenza con la camiseta blanca.

Un risultato storico che ha visto il croato essere premiato dal presidente Florentino Perez con una t-shirt speciale. Sul sito del club madrileno è possibile leggere alcune parole del Pallone d'Oro 2018: "Per me è un qualcosa di incredibile e un grande orgoglio aver giocato 400 partite per il Real Madrid", ha detto Modric. "È un'enorme felicità. Spero di continuare a giocare più partite possibili e vedere poi a quante arriverò. Tutto quello che mi è successo al Real Madrid da quando sono arrivato è qualcosa di impressionante. Non avrei mai immaginato che avrei raggiunto tutto quello che ho ottenuto finora. Posso dire che sono stati più di 9 anni di sogni e felicità. È qualcosa di inspiegabile".

Poi un consiglio ai più giovani: "Mi sono divertito dal momento in cui sono arrivato e ho realizzato il mio sogno di giocare per il Real Madrid. Tutto ciò che è venuto dopo è stato qualcosa di impressionante e che non avrei mai immaginato. Sono felice e grato per tutto quello che mi è successo.Ai ragazzi dico che se giocano a calcio devono porsi un obiettivo e cercare di raggiungerlo. Devono lottare, credere in se stessi, lavorare ogni giorno per ottenere ciò che vogliono. Se ci si impegna davvero, credo che tutto si possa ottenere con dedizione, lavoro e amore per ciò che si fa".