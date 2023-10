Real Madrid, accordo con Visit Dubai: negli Emirati nascerà un parco a tema

Nuovo accordo di sponsorizzazione per il Real Madrid che, come annunciato in queste ore, ha firmato una collaborazione strategica che rafforzerà ulteriormente l'immagine del club spagnolo a livello mondiale. Inoltre, questa collaborazione rappresenterà anche una nuova fonte di reddito per il club. Stiamo parlando dell'accordo tra le merengues e Visit Dubai. Come spiegato dal Real Madrid nel proprio comunicato, l'evento di annuncio dell'accordo si è tenuto nella sala del consiglio del RM City ed è stato presieduto da Florentino Perez e Issam Kazim, il direttore esecutivo della Dubai Corporation for Tourismo and Commercial Marketing DCTCM.