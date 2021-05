Real Madrid, addio Zidane: i tifosi scelgono il sostituto

Il sondaggio di Marca e la risposta degli appassionati

Zinedine Zidane lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione. Il manager francese pare abbia comunicato da alcuni giorni ai giocatori e a tutto l'ambiente, la sua intenzione di lasciare al termine dell'annata in corso. E allora ecco che in Spagna, ma in generale in tutto il mondo del pallone è scattato il toto allenatore per quanto riguarda la panchina blanca. Marca, noto periodico iberico, ha deciso di dare la parola ai suoi lettori, presumibilmente quelli di fede galactica, chiedendo se Raul - attuale allenatore del Castilla, ovvero il Real Madrid B - sarebbe la migliore scelta per sostitutire Zizou.