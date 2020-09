Real Madrid, adios Bale: il club non vende più la sua maglia

Gareth Bale ancora più lontano dal Real Madrid. Dopo le indiscrezioni di mercato arrivate nelle scorse ore in riferimento ad un suo possibile trasferimento dalla Spagna all’Inghilterra, con il Tottenham pronto ad accoglierlo, ecco un altro indizio che arriva direttamente dall’ambiente blancos. Sul sito ufficiale del Real Madrid non si vende più la maglia dell’esterno offensivo.

Bale: adios Real Madrid

Come conferma anche Mundo Deportivo, il Real Madrid ha ritirato la maglia di Gareth Bale dallo shop online considerando praticamente già chiusa la sua cessione al Tottenham. Il gallese non appare da tempo nelle immagini ufficiali anche social del club madrileno e non ha mai neppure vestito la nuova divisa marchiata Adidas che, per altro, è il suo sponsor personale.

Oggi, l’ennesimo passo avanti in quello che sembra ormai essere ufficialmente il divorzio definitivo tra le parti. Il Tottenham sembra essere intenzionato a pagare l’intero cartellino del calciatore e il Real Madrid farà di tutto per agevolare l’operazione.

