Real Madrid, Alaba si presenta: “Questo è un sogno che diventa realtà”

Oggi giornata di presentazione per l'ex difensore del Bayern Monaco. Prime parole da cui si capisce molto bene la scelta di giocare per il Real Madrid.

E' un David Alaba molto emozionato, quello che si presenta accompagnato dalla famiglia, davanti ai media spagnoli, nel giorno della sua presentazione ufficiale come nuovo calciatore del Real Madrid . L'ex difensore del Bayern Monaco ha risposto a tutti i temi riguardanti il suo presente e naturalmente il suo futuro.

NUMERO - Alaba è felice di poter indossare la maglia lasciata libera da un campione come Sergio Ramos: "So cosa significa questo numero per il club. È un onore indossarlo ed è qualcosa che mi motiva molto. È un numero che rappresenta forza e leadership".