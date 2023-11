Real Madrid, altro guaio: problemi anche per Rodrygo

Il Real Madrid è sempre più falcidiato dagli infortuni. In questa sosta per le Nazionali, infatti, Carlo Ancelotti ha già perso due pedine essenziali come Vinicius Junior ed Eduardo Camavinga. Il brasiliano rientrerà soltanto nel 2024. Come se non bastasse, anche l'altra stellina verdeoro Rodrygo Goes ha accusato problemi. Il classe 2002, infatti, ha riportato un problema al ginocchio nella sfida del Maracanà contro l'Argentina. In giornata, l'ex Santos si sottoporrà a esami strumentali per valutare l'entità del problema. Il Real Madrid spera non sia nulla di grave, visti gli uomini contati a disposizione di Carlo Ancelotti per le prossime settimane.