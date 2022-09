Real Madrid, Ancelotti: “Allenare Kroos e Modric è la cosa più facile della mia carriera”

Il Real Madrid continua a vincere in Liga e si porta a casa anche il match contro il Betis. 2-1 sabato sera per i Blancos di mister Carlo Ancelotti che, come riporta Marca, ha fatto il punto sulla squadra sottolineando anche il bel rapporto con alcuni dei giocatori chiave della formazione madrilena.

KROSS E MODRIC - Un passaggio poi sui due dei leader del centrocampo e della squadra: "Lavorare con Kroos e Modric non è difficile perché sono intelligenti e umili. Sanno di essere importanti per la squadra, anche se non scendono in campo. Allenarli è la cosa più facile della mia carriera", ha aggiunto Sir Carlo sul tedesco e il croato che si sono dati il cambio all'80esimo della sfida.