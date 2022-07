Real Madrid, Ancelotti chiude il mercato: “Stop acquisti. Hazard? Lo proverò da attaccante”

Carlo Ancelotti ha parlato per la prima volta dall'inizio del ritiro pre-campionato del Real Madrid soffermandosi su diversi temi legati al calciomercato e agli obiettivi stagionali dei Blancos. Il tecnico italiano ha commentato le mosse dei suoi in ottica operazioni in entrata ma anche di come utilizzerà alcuni componenti della rosa per l'annata 2022-23.

MERCATO E NUOVA STAGIONE - "Non acquisteremo nessun altro giocatore, va bene così", ha spiegato Ancelotti in modo piuttosto chiaro. Bisogno di un attaccante? Abbiamo molte opzioni per questa posizione. Benzema è il migliore ma dobbiamo capire che sarà una stagione strana con il Mondiale nel mezzo. Considerando la qualità di Eden Hazard, potrebbe essere utile per noi testarlo in quel ruolo. Diciamo che è un po' la stessa situazione di Asensio. I nuovi porteranno qualità: Rudiger è un grande difensore centrale, che può giocare in diverse posizioni così come Tchouameni a centrocampo. È giovane ma gioca già con la nazionale della Francia. La competizione è la chiave del successo; entrambi sono arrivati ​​oggi e avranno bisogno di tempo per adattarsi, ma non molto perché hanno molta qualità. La prossima stagione? Il nostro obiettivo è vincere e vorremmo provare a ripetere i successi dello scorso anno".