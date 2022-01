Real Madrid, Ancelotti conferma Hazard: “Con noi anche la prossima stagione”

Parla il tecnico Blancos

Dopo aver elogiato i suoi, Isco e Hazard su tutti, a seguito del trionfo in Copa del Rey, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti si è soffermato ancora sulla squadra a margine della gara odierna contro l'Elche. In modo particolare, il mister di Reggiolo ha parlato del futuro dell'asso belga ex Chelsea al centro di diversi rumors di mercato che lo vorrebbero in uscita dai Blancos.

I media iberici riportano le parole di Ancelotti in vista della gara odierna di Liga: "Hazard? Resterà nella prossima stagione. Fa parte della programmazione". Sul calendario e sulla possibile assenza dei brasiliani per la gara in Coppa: "Il calendario è ridicolo, non solo per il Real Madrid. Anche altri saranno interessati. Non faremo pressioni su nessuna squadra e nemmeno sul Brasile perché sappiamo quanto ci tengano i calciatori alla Nazionale, giocheremo con chi avremo a disposizione. Ma è una cosa pazzesca", il duro commento del tecnico madrileno che in caso di vittoria oggi può riportare la sua squadra a +6 dal Siviglia in classifica.