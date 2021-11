Real Madrid, Ancelotti: “Fischi alla squadra? Hanno ragione. Su Capello che mi sostituiva…”

Il tecnico italiano ha svelato un aneddoto interessante

SQUADRA - Sulle assenze e i disponibili per domani, Ancelotti ha dichiarato: "Hazard avrà il suo spazio ma non so se dal primo minuto. E' un professionista e se sta bene si fa trovare sempre pronto. Ceballos mi piace come giocatore, l'ho seguito molto all'Arsenal. Sta rientrando da un infortunio importante e ha bisogno di tempo prima di rientrare tra noi. Bale non è stato convocato per domani, deve ritrovare un'adeguata forma fisica". Sulla partita di domani: "Servirà una buona prestazione. Il Rayo mi piace, è una buona squadra, ti affronta a viso aperto e si difende bene. Dovremo adattarci all'evoluzione della gara. La squadra non mi sembra stanca ma pronta per domani".