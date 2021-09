Real Madrid, Ancelotti gongola: “Sorpreso da Camavinga ha grande personalità”

Il tecnico italiano contento dell'impatto del giovane centrocampista

Preso nelle ultime ore di calciomercato, Eduardo Camavinga ha probabilmente già conquistato il Real Madrid e i suoi tifosi o almeno ci è riuscito con il suo tecnico Carlo Ancelotti. Gol al debutto in Liga, grande qualità anche contro l'Inter in Champions League. Il tecnico di Reggiolo si gode il francesino e, come riportato dai media spagnoli, ammette di essere rimasto fortemente sorpreso dal suo impatto: "Conosciamo tutti le qualità fisiche e tecniche che ha e poi ha messo in campo la sua personalità. È qualcosa che non sapevo, mi ha sorpreso. È un giocatore che ha fiducia nelle sue qualità".