Real Madrid, Ancelotti ha dato il via libera alla cessione di due calciatori

Mercato in uscita per il Real Madrid

L'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si separerà da due giocatori quest'estate. Secondo AS, il tecnico ha dato l'autorizzazione per la cessione del difensore Alvaro Odriozola e dell'attaccante Mariano Diaz. Odriozola ha trascorso la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina, mentre il 29enne Mariano Diaz ha un contratto con il Real Madrid, fino al 2023 ed ha giocato nella capitale iberica.