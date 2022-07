Real Madrid, Ancelotti ha un piano per far rinascere Hazard…

Eden Hazard l'ha detto più volte di recente: "La prossima stagione sarà la mia". In casa Real Madrid, ovviamente, lo sperano e anche mister Carlo Ancelotti pare avere già le idee chiare su come utilizzare il belga e farlo rinascere riportandolo ai livelli visti al Chelsea. Secondo quanto si apprende da AS, infatti, il mister di Reggiolo ha un piano definito per il talento 31enne.