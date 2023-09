Real Madrid, Ancelotti: “Modric e Kroos ancora al top, sono fondamentali”

Il RealMadrid vince e Ancelotti fa i complimenti a tutta la squadra. Compresi Kroos e Modric, da molti considerati ormai ai margini e non al livello di una rosa così importante che ha subito il cambio generazionale. Ma non secondo l'allenatore: "Non ho dubbi che loro siano ancora i migliori... Hanno avuto un pò di difficoltà in questa prima parte di stagione, è vero, ma con chi dovremmo confrontarli oggi? Continuano ad essere molto importanti per il raggiungimento di risultati e non solo, anche per aiutare questo gruppo di giovani a crescere nel modo giusto". Poi precisa su Kroos, continua a risultare fondamentale sia dal primo minuto che da subentrato: "Può tornare utile in qualunque partita. Ha qualità uniche nei passaggi".