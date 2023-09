Real Madrid, Ancelotti: “Non abbasserò il mio stipendio per far venire Mbappé”

Una telenovela destinata a durare ancora a lungo quella traMbappé e il RealMadrid, con il tanto chiacchierato trasferimento che non si farà, almeno non quest'estate. Ma le voci corrono e alla domanda riguardo il francese, Carlo Ancelotti ha detto la sua. "Non è un nostro calciatore, non parlo di giocatori di altre squadre". Poi allontanando le continue indiscrezioni di mercato, l'allenatore è stato schietto riguardo il trasferimento: "Mi chiedo che senso avrebbe abbassare il monte ingaggi, compreso il mio stipendio, solo per permettere a Mbappé di venire a Madrid. Non ha senso, anche perché è del Psg". Per Kylian ci sarà tempo, intanto a Madrid si godono il talento di Jude Bellingham: "Un grandissimo calciatore con una spiccata personalità" lo ha così definito Ancelotti.