Real Madrid, Ancelotti non è convinto di Mbappé e vuole altro bomber

Carlo Ancelotti sta cercando di rilanciare il Real Madrid, in questo momento con poche risorse econimiche a disposizione.

Redazione ITASportPress

Certamente Carlo Ancelotti non si aspettava di incontrare tutte queste difficoltà nel suo ritorno sulla panchina del Real Madrid. Sicuramente non credeva che i blancos avrebbero perso centrali di spessore come Varane e Ramos, ma la sensazione delle poche risorse a disposizione, dopo il naufragio del progetto Superlega, non fa certamente piacere all'allenatore italiano.

MBAPPE - In casa Real Madrid, Mbappé viene indicato come un pallino del presidente Florentino Perez. Magari l'arrivo di Messi a Parigi, lo convincerebbe a sposare la causa della casa blanca, ma è difficile lavorare con poche risorse a disposizione. Per poter acquistare Mbappe nell'immediato, il Real Madrid dovrebbe cedere qualcuno degli esuberi, oppure dei titolari e investire l'incasso sull'attaccante francese. Al limite ci sarebbe sempre la speranza di prenderlo a zero la prossima stagione (scadenza del contratto nel 2022). L'allenatore ex Milan, nel frattempo in questo precampionato, sta puntando molto sull'ex Lione Mariano Diaz.

GOES - Nel frattempo sembra che Ancelotti non sia convinto del giovane attaccante Rodrygo Goes (indicato da molti come il perfetto erede di Benzema). L'allenatore italiano, nonostante il costo del cartellino del brasiliano classe 2001 (pagato circa 45 milioni due stagioni fa al Santos), sembrerebbe non puntarci molto e vorrebbe sperimentare nuove soluzioni.