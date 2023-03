Real Madrid, Ancelotti non si arrende: “Liga finita? Ecco cosa penso”

Altro passo falso del Real Madrid in campionato e distanza dal Barcellona capolista arrivata ora -9. Tanti i punti che dividono i blaugrana dai Blancos ma tante sono anche le gare da qui al termine della stagione. Per questo mister Carlo Ancelotti, nel post gara contro il Betis (0-0 finale) non si è scomposto parlato della battaglia per il titolo di Campione di Spagna.