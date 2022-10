Real Madrid, Ancelotti rischia 4 giornate di squalifica

Il pareggio che non ti aspetti al Bernabeu visto i valori in campo ma ieri il piccolo Girona ha fermato la capolista Real Madrid. Ma il rigore assegnato al Girona ha fatto molto discutere e nel post gara, Carlo Ancelotti ha commentato la prestazione del fischietto, criticando il suo operato: "Non parlo mai di arbitri, però oggi lo devo fare. Ho parlato con Asensio, mi dice che non ha toccato il pallone con la mano ma con il petto. È certo che la posizione della sua mano sinistra è complicata, però era a protezione del corpo. Si possono avere dubbi sul fatto che la tocchi, ma semplicemente non tocca il pallone con la mano. È un rigore inventato". Adesso il tecnico italiano rischia grosso per le parole nel post gara. Il Comitato Integrità della RFEF, ha deferito il mister, dopo sarà la Commissione Concorrenza che le analizzerà e deciderà se punire l'allenatore. Ancelotti rischia una squalifica pesante da due a quattro partite come successo a Gayà del Valencia. Il Real Madrid comunque preannuncia eventuale reclamo.