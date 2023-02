Real Madrid, Ancelotti a rischio: la dirigenza è stata chiara

Momento nero per i Blancos

Redazione ITASportPress

Non è sicuramente un momento facile per il Real Madrid. Anche le star piangono e c'è chi è arrivato addirittura a dire che il ciclo di Carlo Ancelotti alla guida dei Blancos sia oramai alle sue battute conclusive. Il pareggio con la Real Sociedad e la sconfitta in casa del Maiorca nelle ultime due giornate hanno alzato parecchi malumori a Madrid.

Anche perché il Barcellona corre veloce e sta prendendo il largo in classifica. Sono già 8 i punti di differenza e questo rischia di essere un divario troppo ampio da poter colmare nei prossimi mesi. Chiaro è che una società come il Real Madrid voglia sempre lottare e ambire per i palcoscenici più alti, sia in Spagna che in Europa.

Nella giornata di oggi, il portale spagnolo Relevo, ha lanciato una vera e propria bomba: la posizione di Carlo Ancelotti al Real Madrid sarebbe in bilico. Se il tecnico di Reggiolo non dovesse vincere il Mondiale per club potrebbe essere esonerato. La dirigenza "Blancos", infatti, starebbe perdendo fiducia nel tecnico italiano dopo le recenti prestazioni. Una bocciatura che avrebbe veramente del clamoroso viste le vittorie nella scorsa stagione della Champions League e della Liga.