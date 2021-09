Real Madrid, Ancelotti risponde a Ceferin: “Dirigenti incompetenti? Qui 13 Champions…”

Il tecnico blancos ha detto la sua sulle affermazioni del numero uno UEFA Ceferin

Il RealMadrid sarà avversario dell'Inter in Champions League la prossima settimana. Ma mister Carlo Ancelotti, allenatore dei blancos, per ora ha altro a cui pensare e, curiosamente, da difendere. Infatti, stuzzicato da una domanda della stampa a margine della sfida che andrà in scena oggi de La Liga contro il Celta Vigo, il tecnico di Reggiolo ha commentato le parole di Ceferin, numero uno della UEFA, a proposito della presunta incompetenza dei dirigenti di Barcellona, Juventus e Real appunto.