Real Madrid, Ancelotti: “Ronaldo? Gli voglio bene, ma…”

Carlo Ancelotti si è presentato nuovamente in conferenza stampa al popolo madridista, per la sua seconda avventura al Real

Redazione ITASportPress

Carlo Ancelotti, nuovo (vecchio) tecnico del Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa, dopo aver lasciato l’Everton e accettato la chiamata di Florentino Perez: "È successo tutto molto in fretta, in pochi giorni: per me è una grande gioia poter tornare ad allenare il Real. Mbappé per vincere di nuovo la Champions? Di sicuro i grandi giocatori ti aiutano a ottenere vittorie, ma la base è una squadra equilibrata. Conosco la rosa, ancora non c’è stato il tempo materiale di parlare del mercato".

IL RITORNO AL REAL - "Oltre ai trofei vinti ho ottimi ricordi anche per i rapporti che ho creato. So cosa significa allenare il Real Madrid e sono qui per lavorare con grande voglia e con grande gioia, sono convinto che potremo dire la nostra, darò il 100% per la squadra. Allenare il Real è una responsabilità grande, ma altrettanto bella, un'esperienza che ti segna dentro, sono nel club più prestigioso del mondo ed è normale avere più responsabilità che altrove, ma questa è una cosa che accetto volentieri".

DIVERSO RISEPTTO A SEI ANNI FA - "Non sono lo stesso di sei anni fa. Sono diverso, ho accumulato sei anni in più di esperienza. Che può essere positiva o negativa. Mi sono trovato molto bene all'Everton. In ogni caso le esperienze negative hanno valore, da queste si può crescere”.

SU SERGIO RAMOS - "È un giocatore molto importante per il Real Madrid, lo è stato in passato ed è fondamentale per la storia del club. Parleremo con lui, dovrà discutere il suo rinnovo, ma non conosco i dettagli. Fino a ieri ero a Liverpool. Quando saprò qualcosa in più potremo parlarne meglio".

RITORNO DI CRISTIANO RONALDO? - "Voglio molto bene a Cristiano, ma non mi piace parlare di giocatori che sono in altre squadre. Ha un contratto con la Juve e non voglio parlarne. Posso solo parlare del bene che gli voglio e della felicità che provo per quello che sta facendo".