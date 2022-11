Real Madrid, Ancelotti si lecca le ferite: “Persa vetta classifica? Delusi. Qualità non basta”

Il mister dopo il k.o. inatteso contro il Rayo Vallecano.

Redazione ITASportPress

32 punti in classifica a -2 dal Barcellona, ora capolista in solitaria. Costa cara al Real Madrid la sconfitta maturata nella notte contro il Rayo Vallecano. 3-2 che lascia delle ferite e che Carlo Ancelotti, mister dei Blancos, ha commentato con visibile delusione nel post gara in conferenza.

"Abbiamo commesso degli errori. Ci è mancata la forza che aveva il Rayo. La qualità non è stata sufficiente per pareggiate la partita. Abbiamo avuto un livello di forza inferiore al loro", le parole del tecnico di Reggiolo.

"Persa la gara perché alcuni pensano al Mondiale? Non credo sia per quello. Non siamo freschi perché abbiamo giocato tante partite. Non siamo stati freschi, non siamo bravi come prima, ma è normale. Il campionato è molto lungo. Siamo dispiaciuti di perdere il primato. Non è un problema fisico. Abbiamo avuto problemi tattici. Non bisogna avere paura di lanciare lungo e penso che avremmo dovuto farlo più di una volta".

Sulla vetta della classifica persa in favore dei rivali del Barcellona: "Siamo delusi. Punto. La prima parte di stagione è andata molto bene, meglio che mai. Non sono deluso dalla squadra. Gli ho detto lo stesso che abbiamo perso per mancanza di forza e perché in queste partite se non rispondi all'intensità, la qualità non basta".

Non poteva mancare un passaggio sul sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che ha visto il Real Madrid essere accoppiato al Liverpool: "Loro diranno la stessa cosa di noi, 'ancora'. Sarà spettacolare", ha concluso Ancelotti.