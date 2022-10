Real Madrid, Ancelotti si tiene stretto Kroos: “Il rinnovo? Tutti ne sarebbero felici”

Il suo contratto scadrà la prossima estate ma in casa Real Madrid tutti sperano di poter contare ancora su di lui. Parliamo di Toni Kroos che alla conclusione della stagione potrebbe essere un "free agent". Una cosa che nell'ambiente Blancos sperano non accada. La conferma è arrivata anche da mister Carlo Ancelotti che a proposito del centrocampista tedesco ha detto: "Sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Posso dire che ha sempre il sorriso sulle labbra e non avverte la pressione in nessun momento. Il rinnovo? Penso dipenda da lui, se vorrà continuare qui tutti noi del Real Madrid, tifosi e società saremo contenti".