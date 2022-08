Real Madrid, Ancelotti: “Stagione particolare. Dopo il Mondiale sarà un’incognita”

Parla il tecnico dei Blancos.

Vigilia di campionato per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che domani debutterà nella Liga 2022-23 da campione in carica contro l'Almeria. Il tecnico dei Blancos ha parlato in generale del momento della squadra che arriva dalla vittoria della Supercoppa Europea ma ha voluto soffermarsi anche sui dubbi legati allo stop che ci sarà per il Mondiale in Qatar in inverno.

"L'ideale per lavorare in una stagione è avere 23 giocatori in modo da allenarci tutti bene nel modo migliore. Comunque stiamo bene", ha esordito il mister di Reggiolo. "Vinicius ancora più al centro del progetto? L'anno scorso ha fatto bene e per lui è stato importante segnare la rete della vittoria della 14esima Champions. Ci auguriamo possa continuare così anche quest'anno".

Passaggio poi alla particolarità di questa annata che vedrà lo stop per il Mondiale: "Fino al Mondiale non avremo molti problemi. I giocatori vorranno andare in buone condizioni e si prepareranno bene, godendosi le partite in anticipo. La grande domanda che abbiamo è dopo il Mondiale sul come torneranno i giocatori. Dopo i Mondiali di solito i calciatori vanno in vacanza e quest'anno torneranno per entrare nel momento più importante della stagione. Bisogna valutare la fatica, pensare a dare riposo. Sono tutti argomenti che ad oggi sono un punto di domanda", le parole riprese da Marca.