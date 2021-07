Real Madrid, Ancelotti: “Storia di questo club vuole calcio di qualità. Su Alaba”

Primo bilancio dal ritiro del club madrileno da parte del mister di Reggiolo

Pochi giorni dopo l'inizio della preparazione, in casa Real Madrid è tempo di primi bilanci. A parlare ai canali ufficiali del club è stato il neo/vecchio mister Carlo Ancelotti che ha commentato le prime sensazioni dal suo ritorno nella capitale spagnola.

GRUPPO - "Abbiamo lavorato molto, i giocatori lo hanno fatto molto bene. C'è molta qualità nei giovani e vedo un grande impegno anche nei veterani. Mi è piaciuto molto questo mix, l'impegno di gente come Carvajal, Lucas, Marcelo, Nacho o Isco, giocatori che hanno vinto tutto e ancora hanno voglia e fame di fare una grande stagione come ci piacerebbe che fosse. Dobbiamo tenere conto della storia del club per il nostro stile di gioco. Dobbiamo giocare bene, mostrare che abbiamo qualità, è la storia del Madrid: un calcio energico, con intensità sia con il pallone che senza, che poi è quello che chiede il calcio di oggi", ha detto Ancelotti.