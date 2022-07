Real Madrid, Ancelotti vuole tenersi stretti Ceballos: i dettagli

Il Real Madrid è pronto a iniziare la nuova stagione. I campioni di Spagna e d'Europa vogliono continuare il loro dominio in patria e nel continente e per farlo c'è bisogno di nuovi innesti e di alcune permanenze. Il nome di Dani Ceballos era uno dei profili caldi in uscita, ma il tecnico italiano Carlo Ancelotti non è della stessa idea.

Il Real Madrid vuole tenersi stretto Dani Ceballos. Secondo quanto riportato da Sport, sarebbe una richiesta di Carlo Ancelotti, che vede in lui un calciatore diverso dagli altri in organico, essendo capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo essendo schierabile sia come mezzala che come esterno offensivo. Per questo, secondo il quotidiano spagnolo, il club di Florentino Perez gli ha offerto un rinnovo fino al 2025, dunque due anni in più di contratto, assicurando allo spagnolo maggiore spazio rispetto a quello concessogli nell’ultima stagione.