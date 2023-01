Real Madrid, Ancelotti vuole un talento della Serie A

Il Real Madrid dopo aver perso Erling Haaland è ancora alla ricerca di un attaccante che possa aiutare il francese Benzema. E per Ancelotti potrebbe arrivare un rinforzo dalla Serie A. Gli uomini di mercato del presidente Florentino Perez hanno messo gli occhi su Rasmus Hojlund, il 19enne danese che gioca per l'Atalanta. Con il club bergamasco undici gol e cinque assist in 24 partite giocate. Hojlund è paragonato ad Haaland per via del suo fisico, dal momento che il danese è alto 1,91 metri e ha una capacità di segnare simile.