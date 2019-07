Real Madrid ancora ko, il Tottenham passa in amichevole: 1-0

Precampionato difficile per il Real Madrid. La formazione di Zinedine Zidane, dopo essere stata travolta per 7-3 dai cugini dell’Atletico, è stata battuta nella sfida di Audi Cup anche dal Tottenham, che si è imposto per 1-0 grazie ad una rete del solito Harry Kane a metà della prima frazione di gioco. I blancos hanno mostrato una condizione ancora lontana da quella ottimale, con meccanismi di gioco ancora da oliare. Bene invece gli Spurs, che, dopo aver sconfitto la Juventus, si sono regalati un altro successo di prestigio. La squadra di Mauricio Pochettino, reduce da un’annata culminata con l’approdo alla finale di Champions League, sembra avere le carte in tavola per recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione.