Real Madrid, ancora tensione Sergio Ramos-Florentino Perez: il difensore vuole il rinnovo ma…

Ancora alta tensione in casa Real Madrid. Questa volta non per i risultati del campo, bensì per il rinnovo di contratto del capitano Sergio Ramos.

Come riporta Sport, che cita Le 10 Sport, tra il difensore e capitano blancos e il patron Florentino Perez si sarebbero riaccesi dei malumori legati al rinnovo del giocatore. Il capitano anche della Spagna ha un contratto con scadenza 2021 e vorrebbe prolungare. Di diversa opinione il presidente merengues che, almeno per ora, non intende mettere mano al contratto. Già in passato tra Sergio Ramos e Perez c’erano state scintille sull’argomento con il difensore che sembrava anche sul punto di lasciare la capitale spagnola. Vedremo se adesso qualcosa sarà cambiato. Secondo i rumors, seppur lentamente, il rinnovo potrebbe arrivare. Florentino Perez permettendo…