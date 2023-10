Real Madrid, Arda Guler verso l’esordio contro il Vallecano

A Madrid tutti attendono con ansia l'esordio di Arda Guler. Il giovane talento turco è arrivato al Real quest'estate con indosso un bel carico di ambizioni e aspettative. Il suo esordio, però, è stato più volte rimandato a causa dei problemi fisici che negli ultimi mesi lo hanno costretto ai box. Ora, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, è tutto passato. È arrivato il momento dell'esordio. Il trequartista, considerato uno dei migliori talenti in prospettiva del momento, si dirige verso il suo debutto in Spagna e con la maglia dei blancos che dovrebbe arrivare domenica prossima contro il Rayo Vallecano. Ancelotti dovrebbe schierarlo al posto di Jude Bellingham, dietro le due punte Vinicius e Rodrygo, così da concedere un pò di riposo anche all'inglese. L'appuntamento è per domenica 5 novembre al Santiago Bernabeu.