Real Madrid, aria d’addio per Marcelo: può tornare in Brasile

L'esterno mancino ormai fuori dai radar dai blancos

Potrebbe essere giunta definitivamente al termine l'avventura di Marcelo col Real Madrid . Il 33enne esterno mancino dei blancos potrebbe dire addio a fine anno. Il club merengues non è intenzionato a rinnovare il contratto del terzino brasiliano in scadenza a giugno 2022, che quest'anno ha iniziato la sua sedicesima stagione con la camiseta blanca.

Il giocatore, spesso discusso negli ultimi anni per via delle sue prestazioni non all'altezza, starebbe pensando a tornare in Brasile. Secondo il quotidiano Lance è probabile un ritorno in patria per Marcelo precisamente al Fluminense, club che nel 2006 lo cedette proprio al Real Madrid. La società brasiliana sarebbe pronta a riabbracciarlo.