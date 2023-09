Real Madrid, arrestati quattro calciatori per diffusione di video sessuali

Scandalo in casa RealMadrid. Quattro giocatori delle giovanili sono stati arrestati giovedì mattina per la presunta diffusione di video di natura sessuale. A riportarlo è ElConfidencial, che fa scoppiare il caso in tutta la Spagna. L’indagine, spiega il quotidiano, è partita da una denuncia presentata il 6 settembre dalla madre di una minore e presunta vittima. La donna ha dichiarato che è stato registrato un video porno con la figlia e poi condiviso tramite un gruppo Whatsapp. Sull'accaduto sono attualmente in corso le indagini delle forze dell'ordine, per quanto riguarda i calciatori, i loro nomi non sono ancora noti ma si tratta comunque di ottime promesse del club blancos. Sono stati privati dei loro telefoni in modo che la polizia vi possa fare i controlli necessari e giungere in fondo alla questione.