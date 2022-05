Real Madrid, arriva la maglia per la prossima stagione: “Storia e tradizione”

Nuova maglia per i Blancos

Una maglia per festeggiare i 120 anni del club , la sua tradizione e i successi. Il Real Madrid ha presentato in queste ore il nuovo kit per la prossima stagione. Sul sito Blancos e sui profili social, ecco le immagini e il filmato con i protagonisti della squadra maschile e femminile che indossano appunto maglia e pantaloncini nuovi di zecca.

Presenti anche Roberto Carlos, Raul e Casillas nelle foto ufficiali di presentazione a conferma della volontà di ricordare le vittorie passate e la storia della società. Come si legge dalla nota ufficiale dei Blancos, si tratta di un design classico con tocchi moderni, in cui il tradizionale colore bianco si unisce al viola dei dettagli del collo e delle tre strisce del brand tedesco sulle spalle. La nuova maglia avrà anche un tocco sostenibile, sarà ecologica perchè realizzata con materiali 100% riciclati. Per questo kit Adidas ha utilizzato anche le innovazioni della tecnologia HEAT.RDY KEEP COOL per controllare la temperatura corporea dei giocatori durante le partite.