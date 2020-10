Real Madrid, Asensio: “Tante offerte ricevute ma voglio dimostrare qui mio valore. Zidane è un grande tecnico”

Nonostante il momento delicato, Marco Asensio, calciatore del Real Madrid, crede nel gruppo e nella possibilità di fare un’ottima stagione. Reduci dal doppio k.o. in campionato e Champions, i blancos arrivano al Clasico contro il Barcellona non nel modo migliore. Non per questo, lo spagnolo appare scoraggiato anzi…

Asensio: “Ricevute tante offerte ma voglio vincere qui. Zidane un grande”

Parlando in una diretta social con l’influencer spagnolo DjMariio, Asensio si è soffermato in modo particolare del suo percorso e delle sue aspettative in maglia blanca: “Tanti club si sono interessati a me nell’ultima finestra di mercato, ma io ho sempre voluto continuare a vestire la maglia del Real Madrid. Voglio vincere qui, ho la fiducia di Zidane ma devo sempre dimostrare il mio valore in campo”.

E a proposito di campo e della stagione in salita del Real: “Favoriti in Liga? Abbiamo una delle migliori squadre al mondo guidata da un grande tecnico”, ha detto lo spagnolo. “Champions? La favorita è il Bayern Monaco. Sono loro i campioni in carica da battere”.