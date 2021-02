Real Madrid, Audi regala auto a tutti i calciatori ma Courtois non è contento e… si presenta con una Rolls-Royce da 300 mila euro

Il calcio è il suo lavoro, ma nel cuore e nella mente di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, c’è spazio per un’altra grande passione: le auto.

L’estremo difensore blancos, come diporta Defensa Central, si è presentato di recente ai campi di allenamento con una nuova super vettura da ben 300 mila euro. Niente di male, se non fosse che poche ore prima gli era stata regalata da uno sponsor un’altra auto e lui, pare non abbia troppo gradito…

Courtois, regalo poco gradito e Rolls-Roys da 300 mila euro

Da quanto si apprende, i calciatori del Real Madrid hanno ricevuto dalla nota casa automobilista Audi una vettura come regalo. Courtois avrebbe scelto un’Audi Q7 50 TDI quattro Tiptronic del valore di circa 78 mila euro. Una gran bella macchina, ma forse non abbastanza per il portiere belga.

Infatti, poche ore dopo, il classe 1992 si è presentato agli allenamenti a Valdebebas con un’altra vettura: una Rolls-Royce del valore di 300 mila euro. Il calciatore non era, evidentemente, soddisfatto del regalo ricevuto e ha voluto rispondere con un modello extra lusso e dal costo decisamente superiore.

Nel parco auto del belga sono presenti anche tanti altri modelli. Su tutti una Ferrari e una Lamborghini.