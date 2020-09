Real Madrid, Bale già dimenticato e Asensio… prende subito il suo numero

Manca ancora l’ufficialità dell’affare, ma Gareth Bale può considerarsi un nuovo calciatore del Tottenham. Addio al Real Madrid dopo le tante polemiche degli ultimi mesi. In casa blanca, però, sembra che qualcuno non vedesse l’ora di salutare il gallese per… prendergli il numero di maglia. Vedere per credere Marco Asensio che su Instagram non ha atteso a lungo per annunciare la novità.

Asensio: Bale dimenticato prende il “suo” 11

Sono state ore frenetiche tra Madrid e Londra per il passaggio di Gareth Bale al Tottenham ma in Spagna c’è chi, evidentemente, non attendeva altro. Nella notte, ecco che su Instagram Marco Asensio ha mostrato la decisione di prendere l’11, ovvero il numero di maglia che ha sempre utilizzato l’ex collega gallese al Real.

“#MA11”, ha scritto Asensio con tanto di foto che lo ritrae con la maglia 11. E poi un’emoticon con i cuori. A Madrid, Bale è già dimenticato. Il numero 20 che indossava Asensio, invece, è passato sulle spalle di Vinicius Juniors. Per lo spagnolo potrebbe essere la stagione del riscatto dopo che nella passata annata, anche a causa di un brutto infortunio al ginocchio non aveva avuto modo di giocare con costanza prendendo parte solo a 9 partite.