Real Madrid, Bale: “Ho ritrovato fiducia e gol, prima mi trovavo in una spirale negativa”

Altre dichiarazioni per Gareth Bale, questa volta dal ritiro del Galles. L’esterno ha riconquistato spazio e fiducia nel Real Madrid, diventando inamovibile nell’undici di Zidane, ma il finale della scorsa stagione è stato piuttosto complicato per lui, tanto che sembrava certo il suo addio in estate. Ne ha parlato nuovamente ai microfoni del Mirror: “Giocare con continuità, farlo bene e segnare ti porta tantissima fiducia – ha detto il gallese, entusiasta del nuovo momento della sua carriera -. Chiunque a certe condizioni rende meglio e arriva a segnare di più. Quando sono subentrato nelle partite estive non ero totalmente a posto, e quando non raggiungi ciò che vorresti avverti una sensazione di frustrazione, ti senti in una spirale negativa. Adesso, però, sono contento e posso davvero aiutare la mia squadra”.