Real Madrid, Bale non si muove. Ma se dovesse provarci il Tottenham…

Al cuore non si comanda. Potrebbe essere definita così l’indiscrezione rilanciata dal talkSports in merito al futuro di Gareth Bale. Come noto, l’esterno del Real Madrid pare non avere alcuna intenzione di muoversi dalla Spagna e starebbe puntando i piedi con la società pur di far rispettare il suo ricco contratto che lo lega ai blancos ancora per due anni. Esisterebbe, però, un modo affinché le parti si possano separare. Quale? L’interesse concreto del Tottenham.

Bale: si muove solo per il Tottenham

Secondo quanto si apprende, il gallese è ormai in rotta con il Real Madrid ma non vorrebbe lasciare i blancos per non perdere il ricco ingaggio, tuttavia potrebbe cambiare idea solo davanti alla proposta di una squadra: il Tottenham. Secondo quanto riportato da talkSPORT infatti, Bale potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare in Premier League, nella squadra dove di fatto è cresciuto e dove è diventato “grande“. Un sentimentalismo molto importante… soprattutto per le casse del Real Madrid che adesso spera nell’offerta degli Spurs.